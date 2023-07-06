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Ekonomi

İkinci el araçların güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildiği açıklamasında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
İkinci el araçların güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi

Ankara

Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

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