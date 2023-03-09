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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

İkinci el araç ticaretinde "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 35,1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezasının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
İkinci el araç ticaretinde "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 35,1 milyon lira ceza

Ankara

 Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı anımsatıldı.

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira daha ceza verildi.

Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.

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