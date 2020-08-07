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Ekonomi

İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun olduklarını belirterek, üreticilerin emeğinin karşılığını alacağını bildirdi.

Ali Korkmaz   | 07.08.2020
İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

İzmir

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatının 31 Ağustos'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını hatırlattı.

Limon tüketiminin Kovid-19 salgını sürecinde arttığını ve fiyatların ani yükseldiğini aktaran Uçak, daha sonra fiyatın normal seviyeye döndüğünü kaydetti.

Ticaret Bakanlığının süre dolmadan limon ihracatında ön izin şartını kaldırdığına işaret eden Uçak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi günlerinde birçok ülke gıda ihracatında kısıtlamaya gitti. Bizim ülkemizde uygulanan da tüm dünyanın almış olduğu tedbirlerden biriydi. Üreticilerimizin, ihracatçılarımızın en büyük beklentisi planlı, sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır."

Uçak, 2019’da üretilen 950 bin ton limonun yarısının ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Bu kararın ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecek. 2018’de yakaladığımız 330 milyon dolarlık ihracat rakamını bu sene yeniden yakalamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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