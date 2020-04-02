İhracat rakamları açıklandı
Martta ihracat Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.
Ankara
Martta ihracat Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.
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