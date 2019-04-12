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Ekonomi

İhraç edilen araçlara ÖTV desteği

İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi muafiyetinin detayları belli oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.04.2019
İhraç edilen araçlara ÖTV desteği

Ankara

İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mart 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ve akaryakıtlarının belirli bir kısmı için ÖTV yüzde sıfır olarak uygulanacak.

İlk dolumda ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için binek araçlarda "7", motosikletlerde, "2", diğer taşıtlarda ise "15" litreyi geçemeyecek. İlk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırması, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemiyle uygulanacak.

İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının imalatçılara tesliminde, bu malların vergi tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödenecek.

Akaryakıtların, uygulama kapsamında ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanacak imalatçılara, dağıtım şirketleri tarafından elektronik sistemlerle bayileri aracılığıyla teslim etmeleri de mümkün olacak.

Söz konusu iade uygulamasından yararlanılabilmesi için bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekecek.

ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilecek.

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