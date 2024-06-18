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Ekonomi

Iğdır'da teşvik ve desteklerle sebze yetiştiriciliği artıyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Iğdır’da, devletin teşvik ve destekleriyle sebze yetiştiriciliği de artıyor.

Hüseyin Yıldız  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Iğdır'da teşvik ve desteklerle sebze yetiştiriciliği artıyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Iğdır

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Iğdır'da Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesiyle sezon öncesi çiftçilere fide desteği verildi.

Önceki yıllarda 3 çiftçi 50 dekarda marul üretimi yaparken, teşvik ve desteklerle bu yıl 15 çiftçi yaklaşık 1000 dekar alanda bu sebzeyi yetiştirmeye başladı.

Çiftçilerin ürettiği marul, il merkezi başta olmak üzere Erzurum, Van, Ağrı ve Kars'taki manav marketlere pazarlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, marul ve kıvırcık üretimine çiftçilerin taleplerinin arttığını söyledi.

Tingiş, "2024 itibarıyla yaklaşık 1000 dekarlık alanda marul üretimimiz gerçekleşti. Çiğköteciler, marketler ve manavların ihtiyaçları şehrimizden karşılandı. Özellikle yakın illerimizden Kars, Ağrı ve Van’ın marul ihtiyacı da şehrimizden karşılanıyor." dedi.

"Kazanıyoruz, çok da memnunuz"

Üreticilerden Alican Akçan ise şubat ayında ekim yaptıklarını ve mart ayının sonundan beri hasat yaptıklarını belirterek, "Doğu Anadolu’ya, Erzurum, Kars, Van taraflarına marul, kıvırcık, atom gibi çeşit çeşit marulları dağıtıyoruz. Kazanıyoruz, çok da memnunuz." diye konuştu.

Yaklaşık 50 dönümlük arazide ekim yaptığının söyleyen Akçan, "Üretimimiz güzel, bereketi süper, kazancı süper. Çalışan kazanır, çalışmayan kazanmaz." ifadelerini kullandı.

Esnaftan Ramazan Ekmekçi de üretilen ürünleri tarladan alarak taze bir şekilde satışa sunduklarını anlattı.

Kaliteli ürünün rağbet gördüğünü söyleyen Ekmekçi, "Bu ürünleri biz taze taze kendi firmamıza, kendi marketlerimize, gerekirse Van’a, Ağrı’ya, Batman’a satmak için aracılık yaparak, çiftçilerimize de para kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Bunları müşteriye sunuyoruz, müşteri beğeniyor. Müşteri beğendiği müddetçe biz de satıyoruz, para kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

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