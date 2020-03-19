Ifo: İş ortamı çöktü Alman ekonomisi resesyona giriyor
Almanya'da geçen ay 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, martta 1991'den bu yana puan olarak en büyük düşüşü kaydederek 87,7'ye geriledi.
Berlin
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi öncü sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, şubatta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay koronavirüsün etkisiyle 87,7 puana geriledi. Söz konusu azalış, puan olarak 1991'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçerken, endeks de Ağustos 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi.
Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 93,2 puandan 82'ye geriledi. Mevcut Durum Endeksi de 99 puandan 93,8 puana düştü.
"Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler önemli ölçüde kötüleşti"
Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın büyük ölçüde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Öncü Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta 96 puandan martta 87,7 puana düştü. Bu, puan olarak 1991'den beri en büyük düşüş olurken, endeks de Ağustos 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Özellikle şirketlerin beklentileri, daha önce hiç olmadığı kadar karardı. Alman yöneticiler arasındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de önemli ölçüde kötüleşti. Alman ekonomisi resesyona giriyor."
Koronavirüsün küresel etkileri nedeniyle uzmanların çoğu, ihracat odaklı olan Alman ekonomisi için bu yıl önemli bir ekonomik gerilemeden endişe duyuyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, 2009 finansal krizinde yüzde 5,6 küçülmüştü.
Öte yandan, Ifo, 1949'dan beri yayımlanan Ifo İş Dünyası Endeksi sonuçlarını koronavirüs salgını nedeniyle olağan dışı durum göz önüne alınarak ilk kez öncü verilerle yayımlandığını duyurdu. Nihai veriler, 25 Mart'ta yayımlanacak.
Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyümüştü. Hükümet, koronavirüs salgını öncesi büyümenin bu yıl yüzde 1,1'e yükselmesini bekliyordu.
Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6 daralabilir
Ifo Başkanı Fuest, öte yandan yaptığı yazılı açıklamada da koronavirüs sonrası Alman ekonomisinin büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fuest, Alman ekonomisinin bu yıl Kovid-19 kriziyle mücadele ederken yüzde 6’ya kadar küçülebileceğini belirtti.
Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Olayların ilerleyişi büyük ölçüde salgının nasıl gelişme göstereceğine bağlı olduğunu belirterek, "Resesyonun ne kadar derin olacağına ilişkin tahminler şu anda son derece yüksek bir belirsizliğe sahip. Bu nedenle farklı senaryoları dikkate almak gerekir. İfo'nun sanayi üretiminde sadece küçük düşüşleri hesaba kattığı bir senaryoya göre, Alman ekonomisi 2020’de yüzde 1,5 daralabilir. Üretimde daha fazla kesintiyi hesaba katan ikinci senaryoda, ekonomi yüzde 6 daralabilir. “değerlendirmesinde bulundu.
Fuest, Ifo’nun aralık ayında yaptığı son tahmininde Alman ekonomisininde bu yıl için yüzde 1,1 büyüme beklediğini hatırlatarak, “Hem belirsizlik hem de aşağı yönlü riskler çok yüksek. Kimse virüsten dolayı iptal ve kapanışların ekonomik etkisini tam olarak bilmiyor.” ifadesini kullandı.
Avro Bölgesi yakında tehdit altında olabilir
Politika yapıcıların ekonomik hareketlerin kısıtlanmasından kaynaklanan zararı sınırlamak için büyük ve hedefli önlemler almasının önemli olduğunun altını çizen Fuest, KOBİ ve serbest meslek sahipleri için tüm vergi ödemeleri birkaç ay süreyle askıya alınmalıdır. Gelirini kaybeden çalışanlara ve serbest meslek sahiplerine ek destek verilmesi için acil bir ihtiyaç var." dedi.
Fuest, likidite sağlanmasının ve devlet garantilerinin şirketlerde iflas dalgasının önüne geçebileceğine işaret ederek, iflas kurallarının geçici olarak gevşetilmesi gerektiğini belirtti.
Bankaların özkaynaklarını kaybetmesinin krizi şiddetlendirebileceğine vurgu yapan Fuest, Avro Bölgesi kamu maliyesinin çok yüksek borçlu ülkelerden dolayı yakında tehdit altında olabileceği konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.