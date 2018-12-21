İSTANBUL

IEA Başkanı Fatih Birol, AA Enerji Masası'nda, "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi, hemen hemen Rusya ve Suudi Arabistan'a eşit olacak." dedi.

Birol, "Bu gelişmeyle (ABD üretiminde artış) fiyatların sadece Orta Doğu ve Rusya tarafından belirlenemeyeceği bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

"Katar, dünya enerji piyasalarında lider bir ülke ve OPEC'ten ayrılma kararı sürpriz oldu." diyen Birol, "Katar, şu an itibarıyla LNG'nin en güvenilir ve en önemli aktörü." ifadesini kullandı.