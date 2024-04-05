Dolar
31.94
Euro
34.67
Altın
2,292.74
ETH/USDT
3,244.70
BTC/USDT
66,635.00
BIST 100
9,395.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
logo
Ekonomi

İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit belirlendi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı kanun kapsamında 2024'te anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 200 milyon lira olarak tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava yolu şirketlerinden Ramazan Bayramı tatili için ek seferler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Kayseri’de otobüs yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin AKKA'nın uygulanmasını "askıya aldığını" bildirdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

Türkiye'nin "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekilme kararı Resmi Gazete'de

Kooperatif kurucu ortaklarıyla ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi

Bazı boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Bazı boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak
Canlı hayvan ithalatında kullanılacak sağlık sertifikalarına ilişkin düzenlemenin uygulaması ertelendi

Canlı hayvan ithalatında kullanılacak sağlık sertifikalarına ilişkin düzenlemenin uygulaması ertelendi
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında düşürülen gümrük vergisinin süresi uzatıldı

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında düşürülen gümrük vergisinin süresi uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet