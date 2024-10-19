ICA, IRF Kongresi'nde "Trafik Yönetimi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri" kategorisinde ödül kazandı
ICA, Ford ile birlikte gerçekleştirdiği otonom kamyon projesiyle Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Kongresi'nde "Trafik Yönetimi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.
İstanbul
ICA'dan yapılan açıklamaya göre, ödül, ICA'nın Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile gerçekleştirdiği yenilikçi çözümler ve Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip otonom kamyonlarıyla hayata geçirilen proje sayesinde kazanıldı.
ICA, Ford ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kullanarak, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip otonom kamyonunu test etti. Bu test, Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirildi ve yol güvenliğiyle verimliliği artırmaya yönelik bir adım olarak kabul edildi.
IRF Kongresi, üç gün boyunca yol altyapısı, sürdürülebilir mobilite ve akıllı ulaşım sistemleri konularını ele almak üzere dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları ağırladı.
Kongrede, yol güvenliği, dijitalleşme ve mobilite gibi konular öne çıkarken, geleceğin altyapı çözümleri ve yenilikçi projeler de tartışıldı. ICA, GOLD sponsor olarak katıldığı bu etkinlikte, sürdürülebilir yol altyapısı ve mobilite performansına yönelik projelerini tanıtarak dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.