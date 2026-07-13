Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri yeniden en düşük seviyelere indi

ABD ile İran arasında gerilim tekrar tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, dün yaptığı açıklamada "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun Boğaz'daki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğunu bildirirken, izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattı.

ABD/İsrail-İran Savaşı öncesi Boğaz'dan günlük ortalama 130 gemi geçerken, bu sayı savaş sürecinde yüzde 90'dan fazla azalmıştı. ABD ile İran arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası gemi geçişleri günlük ortalama 70'in üzerine çıkmıştı.

Ancak bölgede artan gerilim ve gemilere yönelik yeni saldırılar, toparlanma eğilimi gösteren Hürmüz Boğazı trafiğinin yeniden keskin şekilde yavaşlamasına yol açtı.

AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler'den edindiği verilere göre, Boğaz'dan dün yalnızca 14 ticari gemi geçiş yaptı. Bu gemiler arasında İran'dan yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan Humanity, 500 bin varil kirli petrol ürünleri yüklü Burg Star ve Kuveyt'ten 500 bin varil kirli petrol ürünleri yüklenen Capetan Andreas tankerleri yer alıyor.

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a giden ve gübre yüklü olduğu tahmin edilen Minoan Courage gemisi de dün Boğaz'ı geçen gemiler arasında bulunuyor. Boğaz'dan dün geçiş yapan diğer gemilerin çoğunun boş olduğu tahmin ediliyor.

Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığının açıklanmasından önceki 11 Temmuz'da Boğaz'dan 24 ve 10 Temmuz'da 20 ticari geminin geçiş yaptığı görülüyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası en yoğun trafik 76 gemiyle 24 Haziran'da kaydedilmişti.

Küresel ticaretin stratejik geçiş noktası konumunda bulunan Hürmüz Boğazı'nda mutabakat sonrası özellikle petrol ticaretinde hızlanma görülmüştü. Ancak Boğaz'ın dün yeniden kapanmasının ardından ham petrol ticareti sadece İran petrolüyle sınırlı kaldı.