HRD Antwerp Türkiye'nin yeni merkez ofisi İstanbul'da açıldı

Etkinlik, Matthias Diependaele'nin yanı sıra Belçika ekonomik heyetinden yetkililer, HRD Antwerp Türkiye Başkanvekili Arzu Özer, HRD Antwerp Operasyon Direktörü (COO) Stanley De Belie, HRD Antwerp Türkiye Başkanı Tuncay Çaltekin, Türk mücevherat sektörü temsilcileri, iş dünyasında isimler ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de iki yıldır faaliyet gösteren ve kısa sürede sektörde uluslararası standartlara uygun hizmetiyle önemli bir noktaya ulaşan Belçika merkezli HRD Antwerp Türkiye, modern altyapıya sahip yeni merkezi ile operasyonlarını büyütmeyi ve artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Kapalıçarşı bölgesine komşu konumdaki yeni ofis, hem tarihi bir atmosferde yer alması hem de küresel normlara uygun altyapısıyla öne çıkıyor. Şirket, söz konusu açılışla Türkiye ve Belçika arasında ticari bağların güçlenmesini de amaçlıyor.

"Belirli alanlara odaklanmak zorundayız"

Açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ve çok sıcak bir karşılamayla ağırlandığını belirten Matthias Diependaele, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un sıcak misafirperverliğini hissettiğini söyledi.

Diependaele, Flaman Bölgesi'ni ve sektörlerini desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye gibi büyük ve çok yetenekli insan kaynağına sahip bir ülke değiliz. Daha küçük bir bölgeyiz ve bu nedenle belirli alanlara odaklanmak zorundayız. Ancak odaklandığımız zaman, çok net bir tercih yapıyoruz. O alanlarda dünyanın en iyisi olmayı hedefliyoruz. Yarı iletkenlerde dünyanın en iyisiyiz. En iyi araştırma enstitülerine sahibiz, biyoteknoloji ve özellikle elmas konusunda da dünyanın en iyisi olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas sektöründe 600 yıllık bir geçmişlerinin bulunduğuna dikkati çeken Diependaele, "6 asırdır Antwerp, dünyanın elmas ticaret merkezi konumunda. Bu nedenle bu sektörlerin dünyadaki en iyi konumlarını koruması ve daha da ileri gitmesi için onlara aktif şekilde destek veriyoruz." dedi.

"İstanbul pırlanta ve mücevherde küresel merkez olma yolunda ilerliyor"

HRD Antwerp Türkiye Başkanvekili Arzu Özer de HRD Antwerp'in bağımsız ve tarafsız bir pırlanta inceleme laboratuvarı olduğunu, merkezlerinin halihazırda Belçika Antwerp'te yer aldığını ve kar amacı gütmeyen bir vakıf iştiraki olarak alanlarında dünyanın 3 büyük liderinden biri olduklarını anlattı.

Türkiye'nin pırlanta ve mücevher sektöründe dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını aktaran Özer, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin bu alanda liderliğe yükseldiğini ve HRD Antwerp için Türkiye'nin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Özer, İstanbul'un mücevher ve pırlanta sektöründe dünya merkezi olma yolunda ilerlediğini ve burada uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalı ürünlerin satın alındığını belirterek, HRD'nin de pazar lideri olarak bu alanda Türkiye'nin büyümesine eşlik edeceğini aktardı.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde'nin Türkiye'yi yakın bir zaman önce ziyaret ettiğini hatırlatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkiler, eskiden beri çok sağlam ilerliyor. Bu hafta Belçika'dan çok büyük bir heyet Türkiye'ye geldi. Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başında yer aldığı Belçika Ekonomik Misyonu adı verilen bir organizasyon gerçekleşti. Bu, Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez bir merkez olduğunun çok net göstergesi. Türkiye önümüzdeki yıllarda pırlanta ve mücevher sektöründe 1 numara olmaya devam edecek. Bu sürece de en iyi eşlik edecek kurumlardan bir tanesi HRD Antwerp. Dolayısıyla Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

Özer, HRD'nin Türkiye ile ilişkilerine 3 sene önce başladığını, halihazırda laboratuvarlarında 30 kişilik bir ekiple faaliyetlerini yürüttüklerini ve 2027 yılında bu sayıyı 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Günlük olarak laboratuvarlarında 300 mücevheri ve yaklaşık 500 pırlantayı elleçlediklerini, gelecek sene bu sayıyı 600 mücevher ve 1000 pırlantaya çıkarmayı planladıklarını söyleyen Özer, günceli ve çağı takip eden bir kurum olduklarının altını çizdi.

Özer, şunları kaydetti:

"HRD olarak ciddi bir dijitalleşme yolundayız. Artık sertifikanın, pırlantanın ve mücevherin vazgeçilmez bir unsuru olacağı konusunda garanti verebilirim. Çünkü artık tüketici bilinçli. Aldığı elmasın, pırlantının kaynağını öğrenmek istiyor. Ayrıca temiz, insan haklarına saygı duyulan bir şekilde üretilmiş, elde edilmiş bir parçayı edinmek istiyor. HRD de bu yönde dijitalleşerek, ürünün kaynağına kadar inilebilecek bir sürece giriyor. Uluslararası alanda geçerli bir sertifikanız olmadan hiçbir mücevher ve hiçbir pırlantaya yatırım yapmayın."

HRD Antwerp Operasyon Direktörü Stanley De Belie ise şirketleri açısından Türkiye'nin çok önemli bir pazar olduğunu ve burada çok sayıda mücevher üretildiğini aktararak, nihai tüketiciler açısından İstanbul'da bir laboratuvarlarının bulunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.