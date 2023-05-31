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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 71,81 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın nisan ayında aylık bazda yüzde 3,9, yıllık bazda yüzde 71,81 artış gösterdi.

Mert Davut  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 71,81 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 87 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,9, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 75,85, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 95,58, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 89,63 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,66, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 6,29 yükseldi.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 48,36, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 141,17, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 130,1, istihdam hizmetleri yüzde 127,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 1,17, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 0,43 ile düşüş gösteren alt sektörler olarak hesaplandı.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 21,98, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 12,59, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 11,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

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