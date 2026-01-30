Dolar
43.50
Euro
51.98
Altın
5,171.87
ETH/USDT
2,742.40
BTC/USDT
82,769.00
BIST 100
13,766.81
Antalya'da "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" düzenleniyor
logo
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2025'te aylık yüzde 0,78, yıllık yüzde 35,11 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 35,11 artış gösterdi.

Doğukan Gürel  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2025'te aylık yüzde 0,78, yıllık yüzde 35,11 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,78 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,78 yükseldi.

Endeks, Aralık 2024'e göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33, idari ve destek hizmetlerde yüzde 37,92 arttı.

H-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre ise bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,2 azalırken ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 yükseldi.

