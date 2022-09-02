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Ekonomi

Hızlı müdahale, çayır tırtılının ayçiçeği verimine olumsuz etkisini önledi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtıl istilasının zannedildiği gibi verimi düşürmediğini erken müdahalenin faydasının görüldüğünü söyledi.

Hakan Mehmet Şahin   | 02.09.2022
Hızlı müdahale, çayır tırtılının ayçiçeği verimine olumsuz etkisini önledi

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, Trakya genelinde başlayan ayçiçeği hasadının yaklaşık 2 hafta daha süreceğini belirtti.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 100 bin dönümlük alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını hatırlatan Kaya, hasadı yapılan yerlerde dekarda yaklaşık 200 kilogram ortalama verim alındığını vurguladı.

Bu sene kurak geçen mevsime rağmen ayçiçeğinde verimin beklenenden daha yüksek olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl aslında sezona çok iyi girmiştik, yağış güzeldi, bitkinin durumu iyi idi. Ben rekor bir yıl yaşanacağını tahmin ediyordum. Ancak nisan ayından sonra özellikle Edirne civarına hiç yağmur yağmadı. Aşırı sıcaklar oldu, belki son yılların en sıcak ayları diyebiliriz. Ayçiçekleri olumsuz etkilendi. Biz daha kötü bir rekolte bekliyorduk, yağ oranları çok düşecek diye korkuyorduk. Ama öyle olmadı. Tabii ki rekolte çok yüksek olmadı ama kötünün de iyisi diyebiliriz. Dönüm başına yaklaşık 200 kilogram verim elde ediliyor."

Kaya, verimin iyi olmasının nedenlerinden birini de yeni geliştirilen çeşitlerin kuraklığa daha dayanıklı olmasına bağladı.

"Tırtıl istilasına çok hızlı bir şekilde müdahale edildi"

Bu sezon bölgede ayçiçeğinde görülen tırtıl istilasının alınan önlemlerle engellendiğini hatırlatan Kaya, "Tırtıl istilasına çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Dronlarla anında ilaçlama yapıldı. Ayçiçeğindeki zarar mümkün olduğunca en aza indirildi. Genel anlamda bakacak olursak yüzde 3-5 civarında verim kaybı oldu." dedi.

Kaya, bölgede ayçiçeği ekim alanlarının son yıllarda artığını sözlerine ekledi.

Temmuz ayı ortalarında Trakya'da ayçiçeğinde çayır tırtılı istilasıyla karşılaşılmıştı. Bazı bölgelerde popülasyonu üreticiyi endişelendirmişti. Daha sonra İstanbul, Çanakkale ve Bursa'da görülen tırtılla kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri koordinasyonunda havadan mücadele edilmiş istilacı tür tarlalardan bertaraf edilmişti.


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