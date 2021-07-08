Euro
10.29
Dolar
8.71
BIST 100
1,385.77
Altın
1,811.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AB komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu komiseri Janez Lenarcic, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki BM Yardım Yükleme Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Ayşe Şensoy Boztepe   | 08.07.2021
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi
Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda VLP temelli yerli aşı çalışmaları görüşüldü
Kovid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Benzer haberler

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ödeneğiyle 3,7 milyon çalışana 35,2 milyar lira ödeme yapıldı