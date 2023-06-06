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Ekonomi

Haziran ayı enflasyonu Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce 3 Temmuz olarak planlanan haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Haziran ayı enflasyonu Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklanacak

Ankara

TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.

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