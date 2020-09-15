Euro
8.91
Dolar
7.49
BIST 100
1,116.21
Altın
1,964.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 'aslan payı' kadın giysilerinin

Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısından fazlasını kadın dış giyim ürünleri oluşturdu.

Sinan Balcıkoca   | 15.09.2020
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 'aslan payı' kadın giysilerinin

Bursa

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde, yarısından fazlası kadın dış giyim ürünleri olmak üzere 10 milyar 330 milyon 733 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektör temsilcileri 2020'nin 8 ayında 200'ün üzerinde ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

Sektör ihracatında ülke bazında Avrupa ülkeleri ve ABD, ürün bazında ise kadın kıyafetleri ön plana çıktı.

Ocak-ağustos döneminde 5 milyar 267 milyon 21 bin dolarlık kadın dış giyim ürünü ihraç edildi. Sektörün toplam dış satım tutarı ise 10 milyar 330 milyon 733 bin dolar oldu.

İhracatta ikinci sırada erkek dış giyim ürünleri yer aldı. Bu grupta 1 milyar 931 milyon 490 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri yılın 8 ayında en fazla kadın dış giyim ürününü Almanya'ya sattı. Bu ülkeye 1 milyar 34 milyon 436 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Kadın dış giyim ürünleri üreticileri, İspanya'ya 912 milyon 350 bin, İngiltere'ye 578 milyon 132 bin ve Hollanda'ya 370 milyon 83 bin dolarlık ürün gönderdi.

Erkek kıyafeti ihracatında da ilk sıra Almanya'nın

Erkek dış giyiminde de en fazla ihracat Almanya'ya yönelik oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri bu ülkeye yılın 8 ayında 334 milyon 386 bin dolarlık erkek dış giyim ürünü sattı.

Erkek dış giyim ürünleri ihracatında 226 milyon 243 bin dolarla Hollanda ikinci sırada yer aldı. Fransa'ya 204 milyon 763 bin ve dördüncü sıradaki İspanya'ya 183 milyon 233 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin ocak-ağustos dönemindeki erkek iç giyim ürünleri ihracatı 112 milyon 512 bin dolar, kadın iç giyim ihracatı da 76 milyon 659 bin dolar olarak kayda geçti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler ve okullar süreli şekilde yeniden kapanıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 449 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1054, Brezilya'da 381, Meksika'da 228 kişi öldü
İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı

Benzer haberler

Piyasaların gözü Fed'in karar metni ve sözle yönlendirmesinde

Piyasaların gözü Fed'in karar metni ve sözle yönlendirmesinde

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 'aslan payı' kadın giysilerinin

Bakan Pakdemirli: 91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü

Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı