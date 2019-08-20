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Ekonomi

Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 20.08.2019
Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 846 milyon 500 bin lira tutarında, 21 Ağustos 2019 valörlü ve 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

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