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Ekonomi

Hazineden 816 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 816 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Erhan Cihan Ünal   | 22.09.2020
Hazineden 816 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 816 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 816 milyon lira tutarında, 23 Eylül 2020 valörlü, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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