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Ekonomi

Hazineden 2 milyar dolarlık tahvil artırımı ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvil artırım ihracı 2 milyar dolar oldu. Tahvil artırımına 150'ye yakın yatırımcı, artırım tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdi.

Zeynep Canlı   | 02.12.2022
Hazineden 2 milyar dolarlık tahvil artırımı ihracı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için 1 Aralık'ta Bank of America, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 8 Aralık'ta hesaplara girecek.

15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,875, getiri oranı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Tahvil artırımına 150'ye yakın yatırımcı, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 55'i Orta Doğu, yüzde 22'si Birleşik Krallık, yüzde 13'ü ABD, yüzde 6'sı diğer ülkeler ve yüzde 4'ü Türkiye'deki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

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