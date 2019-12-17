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Ekonomi

Hazineden 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 948 milyon 180 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Enes Duran   | 17.12.2019
Hazineden 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 948 milyon 180 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 948 milyon 180 bin lira tutarında, 18 Aralık 2019 valörlü ve 15 Aralık 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

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