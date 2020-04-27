Hazine yarın bir ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihaleyle 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
Ayrıca, 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.