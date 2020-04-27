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Ekonomi

Hazine yarın bir ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak.

Cüneyt Kemal Özkök   | 27.04.2020
Hazine yarın bir ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihaleyle 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Ayrıca, 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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