Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
108,786.10
Altın
1,462.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.

Erhan Cihan Ünal   | 09.12.2019
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor

Verimsiz harcamalara 'tırpan', eğitim, sağlık ve üretime 'kaynak'

Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama

Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama
Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi

Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi
Varlık Fonu 10 milyar dolar yatarımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak

Varlık Fonu 10 milyar dolar yatarımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak