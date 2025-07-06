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Ekonomi

Hazine yarın 1 tahvil ve 1 hazine bonosu ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu ve 1 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Hazine yarın 1 tahvil ve 1 hazine bonosu ihalesi düzenleyecek

Ankara

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz Pazartesi günkü ilk ihalede, 8 ay (245 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

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Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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