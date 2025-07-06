Hazine yarın 1 tahvil ve 1 hazine bonosu ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu ve 1 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Ankara
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz Pazartesi günkü ilk ihalede, 8 ay (245 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
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Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.