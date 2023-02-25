Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna 90 kişinin ataması gerçekleştirildi.
Ankara
Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 90 vergi müfettiş yardımcısı atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.