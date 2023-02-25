Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
23,120.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna 90 kişinin ataması gerçekleştirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 25.02.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı

Ankara

Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 90 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalete hizmet eden binalar depremi en az hasarla atlattı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1186 yaralının tedavisi sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı

İndirimli orana tabi prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Basılı kıymetli maden standartları belirlendi

Basılı kıymetli maden standartları belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, GİB'in depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, GİB'in depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet