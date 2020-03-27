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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, MASAK'ın stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirterek, "Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.03.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. 

Bakanlığı bünyesinde kurulan şikayet merkezinin, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını aktaran Albayrak, paylaşımında, "MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." ifadesine yer verdi.

327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, yürütülen inceleme sürecinin detayları yer aldı.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu ekiplerince ele alındı.

Bu kapsamda, 2 bin 547 firma ve şahsın hesapları incelenirken, yurt içine yönelik 204 milyon liralık bankacılık işlemi, yurt dışına yönelik 370 milyon liralık satış tespit edildi.

Bu süreçte 327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu.

İnceleme kapsamında e-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişiler ve firmalarla ilgili tespitler yapıldı. Platformlar aracılığıyla yapılan fahiş fiyatlı satışlar raporlandı. Tüm dosyalar, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.

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