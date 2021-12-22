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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Hamdi Çelikbaş   | 22.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.


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