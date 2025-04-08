Dolar
38.01
Euro
41.61
Altın
2,982.12
ETH/USDT
1,461.10
BTC/USDT
76,951.00
BIST 100
9,477.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 22 milyar 60 milyon 437 bin lira tutarında 9 Nisan 2025 valörlü, 7 Nisan 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçti

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 22,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet