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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman ve müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 defterdarlık uzman yardımcısı ve 350 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 31.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman ve müfettiş yardımcısı alacak

Ankara

Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, taşra teşkilatında (defterdarlıklar) boş bulunan 150 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için sınavla alım yapılacak.

Başvurular, 2-13 Ocak 2023 tarihlerinde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden, elektronik ortamda gerçekleşecek.

Giriş sınavı, sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamalı yapılacak ve yazılı sınav, test şeklinde olacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Müfettiş yardımcısı alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının ilanına göre de 350 vergi müfettiş yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Başvurular 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar giriş sınavına, Bakanlığın resmi internet sitesindeki "Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak başvuracak.

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