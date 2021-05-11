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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.05.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü