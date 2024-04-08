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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çeken Şimşek, "KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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