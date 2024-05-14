Dolar
32.26
Euro
34.84
Altın
2,347.21
ETH/USDT
2,913.60
BTC/USDT
61,903.00
BIST 100
10,047.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarındaki atamaların netleştiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Ankara

Bakanlıktan, bir internet sitesinde yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu internet sitesinin son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen gerçek dışı haberler yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı
Denizli'de sondaj kuyusundan püsküren su kontrol altına alındı
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Türk bilim adamı Fatih Ömer İlday "Alexander von Humboldt Profesörlüğü"ne layık görüldü

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı

Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet