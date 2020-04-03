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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kar dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı.

Muhammet Emin Horuz   | 03.04.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda firmaların kar dağıtımlarının, 2019 karının yüzde 25'i ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Paylaşımda, "İş gücü piyasamızı, istihdamı, şirketlerimizin öz kaynaklarını, sermaye yapılarını ve nakit dengelerini korumalıyız." ifadesine yer verildi.

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