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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 kuruluşa tahvil artırım yetkisi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdi.

Zeynep Canlı   | 01.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 kuruluşa tahvil artırım yetkisi verdi

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için bugün Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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