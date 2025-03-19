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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

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