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Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız." dedi.

Uğur Aslanhan  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 66. Genel Kurul Toplantısı’nda  yaptığı konuşmada, "2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, "Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Şimşek, "Ülkemizin risk pirimi 700 baz seviyesinden 400 baz civarına gerilemiştir. Bu ekonomideki bütün aktörlerin daha makul maliyetlerle dışarıdan kaynak bulmasının önünü açmıştır" dedi.

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