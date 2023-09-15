Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil." dedi.
İstanbul
Bakan Şimşek, "(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak." diye konuştu.
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