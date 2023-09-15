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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil." dedi.

Uğur Aslanhan  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Bakan Şimşek, "(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak." diye konuştu.

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