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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İspanya'daki yatırım turunu değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'daki yatırım turuna ilişkin, "İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İspanya'daki yatırım turunu değerlendirdi

Ankara

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini aktardı.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."


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