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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılım sağlayacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.

Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.

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