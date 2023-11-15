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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024'ün ikinci yarısından itibaren ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemeye ilişkin "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net görülecek, yatırımcı güveni daha da pekişecek, ülkemize küresel fon akışı hız kazanacak" dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024'ün ikinci yarısından itibaren ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin kredi risk primindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test ettiğine ilişkin habere işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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