Dolar
18.13
Euro
17.99
Altın
1,739.40
ETH/USDT
1,593.60
BTC/USDT
21,322.00
BIST 100
3,108.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi TotalEnergies Türkiye arasındaki sponsorluk imza töreni Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 23.08.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi. 

Bakan Nebati, "(KYK borçları) Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor
Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz
Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvurabilecek

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti

Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü
Bakan Nebati: Motorlu araçlarda haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef "RADAR"a takıldı

Bakan Nebati: Motorlu araçlarda haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef "RADAR"a takıldı
Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlara ilişkin değerlendirmede bulundu

Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlara ilişkin değerlendirmede bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet