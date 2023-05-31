Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ülkemiz yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır." dedi.
Ankara
Türkiye ekonomisinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4 büyüme kaydettiğini aktaran Nebati, "Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.
Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4,0 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 31, 2023
Sıkı küresel…
Sıkı küresel finansal koşulların devam ettiği ve küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Nebati, "Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz. Ayrıca, potansiyel üretimin artması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artışını 14'üncü çeyreğe taşımıştır. Bilinmelidir ki ilk çeyrekte sadece yüksek büyüme gerçekleşmemiş, aynı zamanda büyümenin kapsayıcılığı da korunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Nebati, yılın ilk çeyreğinde istihdamın, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,6 milyon kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşerek tek haneye gerilediğini aktarırken, şunları kaydetti:
"Öte yandan, dar ve sabit gelirli kesimlere yönelik atmış olduğumuz adımlar sayesinde iş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artarak yüzde 38'e yükselmiştir. Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.