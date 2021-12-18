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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Uğur Aslanhan   | 18.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının, sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bankaların görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.

Son dönemde Türkiye'deki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkati çeken bankalardan şu değerlendirmeler yapıldı:

"Güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız, kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir."

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