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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi

Uğur Aslanhan   | 15.01.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı

Istanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

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