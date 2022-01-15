Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi
Istanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.
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