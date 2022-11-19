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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 19.11.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini bildiren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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