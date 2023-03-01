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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, afetten etkilenen bölgelerde yaraları hızlıca saracaklarını belirterek, "Sözünü verdik, mutlak surette tutacağız." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.03.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız

Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner kentleri ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gaziantep-Nurdağı'ndaki konteyner kentte kalan depremzede vatandaşları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini ve taleplerini dinlediğini aktaran Nebati, "Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız. Sözünü verdik, mutlak surette tutacağız." ifadelerini kullandı.

Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarla vatandaşların yanında olmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bugün, Gaziantep İslahiye'deki konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarımızla da bir araya gelerek dertleriyle hemhal olduk.
Her koşulda milletimizle yan yana ve omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz."


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