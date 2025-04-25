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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren politikalar sayesinde Kur Korumalı Mevduattan çıkışın kesintisiz sürdüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

KKM'deki azalışa dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon lira azalarak 707 milyar liraya geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."

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