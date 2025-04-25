Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren politikalar sayesinde Kur Korumalı Mevduattan çıkışın kesintisiz sürdüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.
Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 25, 2025
2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu. pic.twitter.com/2ELXYYCePS
KKM'deki azalışa dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon lira azalarak 707 milyar liraya geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."
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