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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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