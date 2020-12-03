Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.
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1. Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) December 3, 2020
Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.