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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Merve Özlem Çakır   | 21.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Arslan ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta görüştüklerini belirterek, "Kendi alanlarındaki konulara ilişkin talep ve önerilerini tarafımıza ilettiler. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Raporu Elvan'a sunuldu

Hak-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin Konfederasyon tarafından çalışma hayatı, sendikal mevzuat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerin yer aldığı "Hak-İş Konfederasyonu Raporu'nun" hazırlandığı ve Bakan Elvan’a takdim edildiği aktarıldı.

Ziyaretin ardından Arslan'ın, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi'ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını Bakan Elvan'a takdim ettiği bildirildi.

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